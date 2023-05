Barclays hebt Ziel für Intesa Sanpaolo an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen von 3,00 auf 3,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank erhöht, da diese die Erwartungen angehoben und die gute Kapitalentwicklung die Aussichten insbesondere für Ausschüttungen an die Aktionäre verbessert habe, schrieb Analystin Paola Sabbione am Freitagabend in einer Studie. Hier seien nun positive Überraschungen möglich. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 19:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.