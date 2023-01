Barclays hebt Ziel für Hannover Rück an - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Finanztrends Video zu Hannover Rück



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 149,50 auf 158,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei den europäischen Versicherern dürften sich die operativen Trends der ersten neun Monate im Schlussquartal 2022 fortgesetzt haben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Rückversicherer an, da sie bei der anstehenden Erneuerungsrunde mit deutlichen Preissteigerungen rechnet. Hannover Rück dürfte zwar bei der Profitabilität und beim Wachstum weiter etwas besser abschneiden als die Konkurrenz, sei wegen des Bewertungsaufschlags aber vergleichsweise unattraktiv./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.