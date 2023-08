Barclays hebt Ziel für Fresenius SE auf 36 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei vor allem von der Geschäftsentwicklung der beiden Kernsparten Kabi und Helios des Gesundheitskonzerns beeindruckt gewesen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis an. Er liege nun am oberen Ende der Unternehmenszielspanne und sehe trotzdem weitere Aufwärtschancen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 19:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.