Barclays hebt Ziel für Freenet auf 35 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet in einem Jahresausblick von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im neuen Jahr dürften Preissetzungsmacht und potenzielle Fusionen oder Übernahmen die Schlüsselfaktoren für die Kursentwicklungen sein, die den Unterschied machten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche. Freenet habe sich als Mobilfunkanbieter gut positioniert. Das Geschäftsmodell sei zudem mit Chancen im TV-Segment gut aufgestellt. Die Aktie biete attraktive Cashflow-Renditen und Dividenden./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.