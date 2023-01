Barclays hebt Ziel für Diageo auf 5100 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo nach Halbjahreszahlen von 5010 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Von einem Aufschwung auf dem chinesischen Markt werde der Spirituosenhersteller voraussichtlich nicht so stark profitieren, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine robuste Entwicklung in Europa und ein mögliches Handelsabkommen zwischen Großbritannien und Indien verliehen aber Rückenwind./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.