Barclays hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wettbewerbsumfeld im Bereich der Telekomdienstleister in Deutschland bleibe "langweilig rational", schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unternehmen verwiesen auf einen positiven Ausblick für 2024, wie dies bereits für 2023 der Fall gewesen sei. Mit Blick auf die Spektrumsauktion/-erweiterung und eines möglichen Huawei-Ersatzes könnten endgültige Entscheidungen nach dem Sommer fallen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.