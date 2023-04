Barclays hebt Ziel für CRH auf 55 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Finanztrends Video zu CRH



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CRH von 46 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den Schwergewichten der europäischen Baustoffbranche wie CRH, Holcim und Heidelberg Materials sehe er weiterhin eine gewisse Widerstandskraft und auch eine Preisfestlegungsmacht, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das erste Quartal. Er hob seine Schätzungen für das operative Jahresergebnis an. CRH biete mittelfristig eine bessere Sicht in die Zukunft, Heidelberg Materials dagegen dürfte im ersten Quartal eine starke Preis- und Kostenerholung erlebt haben./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.