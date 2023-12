Barclays hebt Ziel für Beiersdorf auf 152 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 141 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Iain Simpson geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Konsumgüterhersteller das Jahr 2023 am oberen Ende der Zielspanne abschließen wird. Für das Wachstum aus eigener Kraft im Jahr 2024 ist er zuversichtlich./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.