Barclays hebt Ziel für Airbus auf 202 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 154 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner gibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Antworten auf die Frage, warum man die Aktie des Flugzeugbauers im Depot haben sollte. Über den gesamten Zyklus hinweg sei Airbus ein "relativer Outperformer" mit einem Marktanteil von über 50 Prozent im Vergleich zum Konkurrenten Boeing. Zudem habe Airbus eine solide Bilanz und eine Bewertung, die weit unter den Wettbewerbern aus der Luftfahrtbranche liege. Die Anleger dürften zudem zunehmend das langfristige Ertragspotenzial der Aktie schätzen lernen, was sich in ihrem neuen Kursziel nun widerspiegelt./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 13:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.