Barclays hebt Ziel für About You auf 4,70 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You von 4,20 auf 4,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse im ersten Geschäftsquartal seien zwar ganz hilfreich gewesen, weil der Modehändler Profitabilität unter Beweis gestellt habe, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus dem Schneider sei man aber nicht. Nun müsse das Wachstum angekurbelt werden, und man müsse dabei auch profitabel wachsen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.