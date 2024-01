Barclays hebt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 8,00 Euro angehoben.Analyst Julien Roch sieht im europäischen Mediensektor für zyklische und wertversprechende Papiere mehr Spielraum nach oben als für Wachstums- und Qualitätstitel. Als Folge daraus sind seine bevorzugten Aktien Informa, JCDecaux, Publicis, Vivendi und WPP, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Zur Hochstufung für ProSiebenSat.1 verwies er auf die sich verbessernde Dynamik im Werbegeschäft in Deutschland./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 02:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 04:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.