Barclays hebt Novo-Nordisk-Ziel auf 1075 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk vor Geschäftszahlen aus der europäischen Pharmabranche von 885 auf 1075 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Schlussquartal 2022 rechnet Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht mit größeren Überraschungen. Die Investoren dürften vor allem auf die Prognosen der Unternehmen für das laufende Jahr achten. Unter den Branchengrößen seien Novo Nordisk und Astrazeneca am besten positioniert./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.