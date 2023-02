Barclays hebt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Finanztrends Video zu Evonik Industries



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Evonik von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Evonik zählt er zu den diversifizierten Konzernen. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Covestro gehandelt, obwohl Evonik viel zuverlässigere Gewinne erwirtschafte./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.