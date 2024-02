Barclays hebt Easyjet auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 450 auf 700 Pence angehoben. Obwohl sich die Aktie mit plus 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten weit überdurchschnittlich entwickelt habe, sehe er aufgrund der anhaltenden Ertragsdynamik des Billigfliegers weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn der Jahre 2024 und 2025 um 29 beziehungsweise 33 Prozent. Damit liegt er nun 4 beziehungsweise 15 Prozent über den entsprechenden Konsensschätzungen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 01:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.