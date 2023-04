Barclays hebt Acciona auf 'Overweight' wegen US-Programm IRA

Weitere Suchergebnisse zu "Acciona":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Acciona von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 201 auf 233 Euro angehoben. Das Klimaschutz- und Sozialpaket IRA in den USA sei ein imposantes Gesetzeswerk, das unvermeidlich auch Investitionen aus Europa anziehe, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bevorzugt europäische Versorger mit Standbein in den USA./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 01:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.