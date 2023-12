Barclays belässt Zalando auf 'Equal Weight' - Ziel 25 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Viele Beteiligungen an jungen Unternehmen (Venture-Capital- Investitionen) konzentrierten sich inzwischen auf jene Firmen, die Daten und generative Künstliche Intelligenz (KI) nutzen könnten, um Verbrauchern ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, schrieb Analystin Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Handel müsse sich auf das moderne Kundenerlebnis konzentrieren. Der virtuelle Größenassistent des Online-Modehändlers Zalando etwa sei eine Möglichkeit, das Kundenangebot zu verbessern./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.