Barclays belässt Vodafone auf 'Equal Weight' - Ziel 115 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Pence belassen. Presseberichten zufolge könnten Vodafone und die chinesische Hutchison die lang erwartete Zusammenlegung ihrer britischen Mobilfunk-Aktivitäten womöglich an diesem Freitag bekannt geben, schrieb Analyst Maurice Patrick. Er aktualisierte und rekapitulierte daher seine Überlegungen über den Sinn und die finanziellen Aspekte dieses Schritts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.