Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 7 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor der Berichtssaison der europäischen Stahl- und Minenkonzerne auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Stahl- und Industriekonzerns im ersten Geschäftsquartal dürfte die Unternehmensprognose etwas übertroffen haben, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass das Werkstoffhandels- und Dienstleistungs-Segment einige unerwartete Gewinne dank stark gestiegener Preise für warm gewalzten Stahl in der EU erzielt habe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.