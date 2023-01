Barclays belässt Teamviewer nach Zahlen auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die starke Beschleunigung des Wachstums der währungsbereinigten Billings (in Rechnung gestellte Umsätze) habe ihn überrascht, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Kombination mit einer bereinigten Ebitda-Marge am oberen Ende der Spanne ergebe sich ein bereinigtes operatives Ergebnis, das satte zehn Prozent über dem Konsens liege. Die Aktie des Software-Anbieters sei mit Blick auf nachhaltiges Wachstum nach wie vor attraktiv./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 07:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.