Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Call mit dem Vorstand sei positiv gewesen und habe das Vertrauen in die Aussichten des Aromenherstellers für 2024 gestärkt, schrieb Analystin Amy Lian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte vor allem für die Botschaft, dass die für das laufende Jahr angestrebte Profitabilität (Ebitda-Marge) von 20 Prozent eine "Untergrenze" sei, die allein durch Effizienzsteigerungen erreicht werden könne./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 15:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.