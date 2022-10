Barclays belässt Swiss Re auf 'Equal Weight' - Ziel 79 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach einer Verlustankündigung für das dritte Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Die Schäden durch den Hurrikan "Ian" lägen im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der für das dritte Quartal in Aussicht gestellte Nettoverlust sei aber höher als gedacht wegen der normalisierten Schaden-Kosten-Quote, die die Erwartungen verfehlt habe./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.