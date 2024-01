Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 12 Euro

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit die wichtigste Erkenntnis sei die Aussagen des Finanzvorstands gewesen, dass die Mitte der bestätigten operativen Ergebniszielspanne für das Geschäftsjahr 2023/24 angesichts der Warnungen der Tochter CropEnergies schwieriger zu erreichen sei, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den avisierten Anstieg der Zuckerproduktionskosten ab dem vierten Geschäftsquartal, was die Rentabilität der Zuckersparte in den kommenden Quartalen verringern dürfte./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 09:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 09:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.