Barclays belässt Siemens auf 'Underweight' - Ziel 130 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. In der Mobility-Sparte des Technologiekonzerns sei der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet gewesen, doch die Sparte Digital Industries (DI) habe enttäuscht, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose sei zwar insgesamt bekräftigt worden, aber für DI sei Siemens nun sowohl für den Umsatz als auch die Ergebnismarge pessimistischer gestimmt./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.