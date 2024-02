Barclays belässt Siemens auf 'Underweight' - Ziel 124 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach "gemischten" Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die zyklischen Risiken würden größer, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe ein Abwärtsrisiko, was den diesjährigen Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebita) betreffe./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 00:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.