Barclays belässt Siemens nach Zahlen auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung zwar übertroffen, was aber zu diesem Zeitpunkt am Markt erwartet worden sein dürfte, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Margen im Bereich Ditital Industries (DI) dürften dagegen ein weiteres Mal enttäuscht haben und auch die Belastungen durch den Rückzug aus Russland seien höher als gedacht./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 07:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 07:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.