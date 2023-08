Barclays belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 64,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64,10 Euro belassen. Der durchschnittliche Umsatz pro Kunden sei mit sechs Prozent in etwa so stark gestiegen wie im ersten Quartal, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe Anzeichen, dass sich das Wachstum der Abonnentenzahlen des Betreibers von Online-Plattformen abschwäche./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.