Barclays belässt Schott Pharma auf 'Equal Weight' - Ziel 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Schott Pharma vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Angesichts schon bekannter Eckdaten dürften bei der Vorlage der endgültigen Jahresresultate am 26. Januar der Ausblick sowie die aktuelle Geschäftsentwicklung im Fokus stehen, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 11:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.