Barclays belässt Schott Pharma auf 'Equal Weight' - Ziel 30 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Spritzen- und Ampullenhersteller habe nach seinem Börsengang im September solide Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei der Umsatz am oberen Ende der Prognose herausgekommen, und der Umsatzanteil der margenstarken High-Value-Lösungen Lösungen habe über den Erwartungen gelegen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 11:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.