Barclays belässt Sanofi auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Blockbuster Dupixent habe in der klinischen Studie Boreas bei Raucherlunge alle Zielvorgaben erreicht, konstatierte Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während einer Telefonkonferenz habe der Pharmakonzern außerdem andere Komponenten der Immunologie-Pipeline hervorgehoben, die starke Erfolgschancen haben könnten./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 18:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 19:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.