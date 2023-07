Barclays belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 135 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns mit dem höher als erwartet ausgefallenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und der angehobenen Ebit-Prognose sähen nur auf den ersten Blick gut aus, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion der in New York gelisteten Anteilsscheine habe aber schon gezeigt, dass dies das hinter den Erwartungen zurückgebliebene Cloud-Umsatzwachstum und den gekappten Ausblick für diesen Bereich nicht kompensieren könne. Die Analystenkonferenz zu den Zahlen habe nicht vollständig Aufschluss darüber gegeben, warum das Cloud-Wachstum weiterhin dem Auftragsbestand hinterherhinke und warum die Prognose für das Ebit trotz der starken Quartalsentwicklung nur so moderat angehoben worden sei./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 21:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.