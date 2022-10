Barclays belässt SAP auf 'Equal Weight' - Ziel 102 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Während die Zahlen von US-Softwareunternehmen für das vergangene Quartal auch wegen des starken US-Dollar durchwachsen ausgefallen seien, bedeute dieser für die europäischen Konkurrenten Rückenwind, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für SAP ist er nach positiven Aussagen zum Cloud-Gechäft für 2023 optimistischer, bleibt mit Blick auf die Ergebnisentwicklung aber vorsichtig. Die besten Aussichten hätten Amadeus IT und britische Aktien wie Sage und Alfa./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.