Barclays belässt Roche auf 'Equal Weight' - Ziel 270 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach unbeabsichtigt veröffentlichten Studiendaten zum Krebs-Therapeutikum Tiragolumab auf "Equal Weight" belassen. Die deckten sich mit dem, was Investoren zum Endzeitpunkt der Studie erwarteten, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Nachfrage ihrerseits bei Roche habe das Unternehmen lediglich mitgeteilt, dass die Daten statistisch nicht signifikant seien. Sie rechne damit, dass die Studie erfolgreich endet und die Anwendung des Mittels zugelassen wird. Es stelle sich allerdings die kommerzielle Frage, denn in der klinischen Praxis werde das Therapeutikum Keytruda bevorzugt. Die Expertin beließ das Kursziel für Roche bei 270 Franken./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 06:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.