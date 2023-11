Barclays belässt Richemont auf 'Overweight' - Ziel 161 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 Franken belassen. Dass der Luxusgüterkonzern ein finanzielles Engagement für den Partner Farfetch abgelehnt habe, wertete Analystin Carole Madjo als eine gute Nachricht. Sollte Farfetch an der Börse bleiben, dann dürfte das Richemont-Asset YNAP wohl zunächst als zum Verkauf stehende Beteiligung bei den Schweizern verbleiben, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 11:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.