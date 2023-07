Barclays belässt Porsche AG auf 'Equal Weight' - Ziel 115 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse und die Profitabilität des Sportwagenherstellers seien stark, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sorge sich aber, dass die Margen und Ergebnisse ihren Höhepunkt nun erreicht haben könnten, da die Jahresziele nicht angehoben worden seien. Ihm zufolge sind weitere "Luxus"-Beweise erforderlich, um eine Neubewertung vorzunehmen, damit die Aktie näher an die von Ferrari rücken könne./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.