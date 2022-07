Barclays belässt Pfizer auf 'Equal Weight' - Ziel 52 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Er liege mit seiner Schätzung für den mit Covid-19-Produkten erzielten Umsatz von Pfizer unter der Markterwartung, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hinsichtlich der anstehenden Quartalsberichte großer US-Pharmakonzerne setze er eher auf Eli Lilly und Merck & Co