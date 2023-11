Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 650 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Chiphersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ausmaß sei vielleicht nicht sehr stark gewesen, doch sehe er keine nachlassende Nachfrage. Entsprechend bleibt Curtis zuversichtlich, dass die Rechenzentrumsumsätze auf mehr als 25 Milliarden Dollar pro Quartal zusteuern werden. Er betonte zudem, dass die Rechenzentrumssparte das Wachstum des Grafikprozessoren-Entwicklers trotz der Restriktionen in China weiter antreiben werden./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 02:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 02:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.