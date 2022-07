Barclays belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 875 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 875 dänischen Kronen belassen. Analystin Emily Field passte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche die meisten Bewertungsmodelle an. Angesichts der Defensivqualitäten des Sektors dürfte das zweite Quartal stark geblieben sein, so die Expertin. Der Sektorindex sei dem Aktienmarkt angesichts hoher Inflation zuletzt davongelaufen. Um den dänischen Diabetesspezialisten sei es zuletzt ruhig gewesen. Im Fokus stehe die Erprobung von Wegovy bei Übergewichtigen auf Senkung von Herzinfarktrisiken./ag/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.