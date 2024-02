Barclays belässt Nike auf 'Overweight' - Ziel 142 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Matthew Friend auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 US-Dollar belassen. Analystin Adrienne Yih hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr gestiegenes Vertrauen in eine Margenverbesserung beim Sportartikelhersteller hervor, bevor dieser seinen Umsatz steigern wolle. Die positive Resonanz auf neue Produkteinführungen und ein Zyklus des Wiederauffüllens von Lagerbeständen könnten ab der zweiten Hälfte dieses Jahres zu einer Umsatzbeschleunigung führen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.