Barclays belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 9. November erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe während des jüngsten Kapitalmarkttages bereits seine Jahresziele bestätigt, erinnerte Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie senkte nun ihre Schätzungen für die Sparte Life Sciences für das dritte Quartal, bleibe aber mit Blick auf das Gesamtjahr auf Konzernebene innerhalb der Unternehmenszielspanne./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.