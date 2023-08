Barclays belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die auf 2024 verschobene Erholung der Sparte Semiconductor Solutions sei durch das klarere Life-Sciences-Geschäft in einem wie erwartet schwierigen zweiten Quartal der Darmstädter mehr als ausgeglichen worden, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 02:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 04:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.