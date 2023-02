Barclays belässt MTU auf 'Equal Weight' - Ziel 239 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Analystin Milene Kerner aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Triebwerksbauer - und äußerte dabei ihre Erwartungen an das Schlussquartal. Im Gesamtjahr dürfte die Zielsetzung beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit) übertroffen worden sein, so ihr Fazit. 2023 dürften die Markterwartungen aber bestehen bleiben./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.