Barclays belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 467 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach den am 9. Februar vorgelegten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 467 Euro belassen. Der zuversichtlichere Ausblick sei erwartet worden und zugleich habe der Kosmetikkonzern mehr gesagt über seine umfassenderen Wachstumschancen und den kurzfristigen Handel in China, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumsprognose für dieses Jahr mache einen guten Eindruck, auch wenn das Wachstum vor allem in der zweiten Hälfte zu erwarten sei./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 03:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.