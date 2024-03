Barclays belässt LEG Immobilien auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Immobilienkonzerns habe den Erwartungen am Markt weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Paul May in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es für 2023 nun wieder eine Dividende, nachdem sie im Vorjahr ausgesetzt worden sei. Die Rendite auf den AFFO, also auf den Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit, bereinigt um aktivierte Investitionen, sei aber unverändert gering./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 07:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.