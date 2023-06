Barclays belässt Kering auf 'Equal Weight' - Ziel 585 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Finanztrends Video zu Kering



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kering nach einer Exkursion nach Mailand auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 585 Euro belassen. Im Mittelpunkt hätten die Lederwarenmarke Bottega Veneta und die Juweliermarke Pomellato und deren Logistikkapazitäten gestanden, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob hervor, dass der Luxusgüterkonzern sein Ready-to-wear-Engagement bei Bottega Veneta als zu gering erachte. Ein Ausbau sei angedacht, um die Geschäftsentwicklung in China voranzutreiben./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 06:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.