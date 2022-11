Barclays belässt Kering auf 'Equal Weight' - Ziel 555 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Finanztrends Video zu Kering



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kering auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 555 Euro belassen. Der Rücktritt von Alessandro Michele als Chefdesigner bei Gucci sei auf längere Sicht positiv, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar Ende mit dem Abgang eine Ära bei dem Luxuslabel, doch benötige Gucci angesichts einer gewissen Markenmüdigkeit insbesondere bei Kunden in China in der Tat eine Veränderung und Verjüngung./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 05:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.