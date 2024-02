Barclays belässt Hochtief auf 'Overweight' - Ziel 123 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Nettogewinn für das vergangene Jahr liege am oberen Ende der Zielspanne, entspreche aber der Konsensschätzung, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die größte Überraschung sei der überraschend hohe Barmittelbestand. Der Ausblick auf 2024 entspreche den Erwartungen, während die Dividende etwas darüber liege./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.