Barclays belässt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel vor den am 9. November erwarteten Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Eine weiterhin starke Preissetzungsmacht des Konsumgüterherstellers dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft weiter angetrieben haben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Volumina hätten bislang allerdings viele Unternehmen aus der Branche im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt. Für Henkel rechnet er hier mit einem Rückgang um gut fünf Prozent./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 10:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 11:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.