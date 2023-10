Barclays belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen hätten die wesentlichen Kennziffern des Kochboxenherstellers die Ziele und Konsenserwartungen erfüllt, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies dennoch darauf, dass die Schätzung der aktiven Kunden leicht verfehlt worden seien. Auf dem Weg ins vierte Quartal vertraut Johnson jedoch darauf, dass sich das Wachstum wieder beschleunigen wird./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.