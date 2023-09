Barclays belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh nach einer Roadshow in London mit Finanzchef Christian Gärtner auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Gärtner habe sich mit Blick auf eine Wiederbeschleunigung des Wachstums und eine Margensteigerung recht zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun sei es an der Zeit, vor der im Schlussquartal vom Unternehmen erwarteten Trendwende den Anlagehintergrund des Kochboxen-Versenders neu in den Blick zu nehmen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.