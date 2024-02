Barclays belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelberg Materials nach einer Informationsveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Eine Börsennotierung des Baustoffekonzerns in den USA stehe wohl nicht unmittelbar an, spiele für seine Einschätzung der Aktie aber auch keine entscheidende Rolle, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne zudem damit, dass der richtige Rückenwind von der Energiekostenseite erst noch komme. Das größte Risiko blieben größere Übernahmen. Heidelberg Materials habe aber bestätigt, kleineren Zukäufen den Vorzug zu geben./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.